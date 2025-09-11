Европейский ЦБ снова сохранил ключевую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) во второй раз подряд сохранил базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,15% годовых. Депозитная ставка также осталась на текущем уровне 2%.

По прогнозу ЕЦБ, средняя общая инфляция в странах еврозоны составит 2,1% в 2025 году, 1,7% в 2026 году и 1,9% в 2027 году.

"Инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания составит в среднем 2,4% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 1,8% в 2027 году. Прогнозируется рост экономики на 1,2% в 2025 году, что выше июньских 0,9%. Прогноз роста на 2026 год теперь немного ниже и составляет 1%, в то время как прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 1,3%", - говорится в релизе по ставкам.

В ЕЦБ также подтвердили, что намерены обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, державшаяся первые два летних месяца ровно на уровне цели регулятора 2%, в августе немного ускорилась - до 2,1%. Учитывая разный характер и состояние экономик стран еврозоны, уровень роста цен может заметно отличаться от страны к стране, речь идет о среднем показателе.

Учитывая, что на июльском заседании ЕЦБ также сохранил уровень ставок, мы наблюдаем как минимум заметную паузу в цикле смягчения монетарной политики в еврозоне. Напомним, что ЕЦБ запустил цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне 2024 года, он начался с рекордно высокой за всю историю зоны евро базовой ставки - 4,5%. Всего регулятор провел восемь снижений ставки, последнее из которых было в июне 2025 года.

Другой вопрос, закончился ли этот цикл или нет. Да, инфляция достигла целевого уровня, пусть в августе и немного ускорилась вопреки ожиданиям практически всех аналитиков. Пока что нынешний уровень ставок в руководстве ЕЦБ оценивают как нейтральный. В частности, глава ЕЦБ Кристин Лагард недавно отмечала, что текущий курс монетарной политики является оправданным с учетом всех внутренних и внешних факторов.

Однако одновременно экономика еврозоны выглядит довольно слабой, хоть по историческим меркам и не выбивается из нормы, говорит начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.

"Во втором квартале ВВП региона вырос на 0,1% квартал к кварталу. Как отмечает ЕЦБ, экономика стала более устойчивой к изменениям. Частично это связано с предыдущими снижениями процентных ставок", - указывает она.

Тем не менее в динамике экономики стран еврозоны есть большая неопределенность - это фактор тарифных войн с США и их возможное давление на цифры по ВВП.

Есть еще и такой фактор, как уровень безработицы.

"Уровень безработицы в Евросоюзе около года находится в диапазоне 6,2-6,4%. В июле показатель ослаб до 6,2%. В случае усиления торговых разногласий и последующего ослабления мировой экономики тренд может смениться", - подчеркивает Холоденко.

Из этого можно сделать вывод, что пока, скорее всего, ЕЦБ продолжит держать уровень ставок неизменным до наступления потенциальных экономических форс-мажоров, связанных в первую очередь с тарифной политикой США.

Нынешние решения ЕЦБ по ставкам значимо не повлияют на курс евро, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем, что курс евро к доллару в ближайшие недели останется в диапазоне 1,16-1,18", - указывает он.

По мнению Васильева, итоги заседания ЕЦБ не окажут влияния на российский финансовый и фондовый рынок. "С одной стороны, решение о сохранении ставок неизменными является консенсусом на рынке. С другой стороны, вследствие санкций решения ЕЦБ мало влияют на российскую экономику и финансовую систему", - поясняет он.

Свое следующее решение по уровню ставок европейский регулятор объявит 30 октября.