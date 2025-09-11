Россия резко закупилась мясом у страны БРИКС

В последний месяц лета 2025 года импорт бразильского мяса в Россию вырос до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов. Об этом со ссылкой статистическую службу этого южноамериканского государства сообщило РИА Новости.

В годовом выражении импорт вырос в 1,6 раза. Больше было лишь восемь лет назад, когда поставки оценивались в 105,9 миллиона долларов.

Рост, зафиксированный в августе этого года, объясняют повышением поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее. Кроме того, почти на 30 процентов увеличился импорт субпродуктов из этого же мяса. В то же время Бразилия в четыре раза снизила экспорт мяса птицы на российский рынок.

В феврале 2025 года стало известно, что по итогам минувшего года импорт говядины и ее субпродуктов в Россию вырос на 15 процентов и достиг 311 тысяч тонн. Поставки стран ЕАЭС увеличились на 20 процентов год к году, до 116 тысяч тонн. Что касается импорта из других стран, то он прибавил 13 процентов. Основными поставщиками замороженной говядины и субпродуктов тогда оказались Бразилия, Парагвай и Аргентина.