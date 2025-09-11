В США назвали условия урегулирования торговых споров с Индией

Для этого Нью-Дели следует прекратить закупать российскую нефть, заявил министр торговли Говард Латник.

«До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта приходился на Россию, а сейчас 40%. Они покупают сырьё на 7-10 долларов дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент США назвал это недопустимым», — сказал чиновник в интервью телеканалу CNBC.

Латник подчеркнул, что США параллельно ведут переговоры с другими странами, в частности, со Швейцарией. Южная Корея и Япония свои обязательства выполнили, добавил министр торговли.