Великобритания объявила о выделении Украине $193 млн

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о выделении Украине 142 миллионов фунтов стерлингов (около 193 миллиона долларов) в предстоящий зимний период. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Отмечается, что 100 миллионов фунтов будет выделено на "жизненно важную гуманитарную помощь гражданскому населению в прифронтовых районах". Кроме того, эти средства будут потрачены на ремонт систем водоснабжения и отопления.

Еще 42 миллиона фунтов направят на ремонт электросетей, газовой и энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

В пресс-релизе также сообщается, что глава британского дипведомства Иветт Купер, которая была назначена на эту должность 5 сентября, посетит Украину в рамках первой зарубежной поездки.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза отметили серьезный дефицит в финансировании Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что необходимо "найти финансирование", однако Бельгия и многие другие страны не желают это обсуждать.

Это стало ответом на вопрос о возможности использования российских замороженных активов для восполнения дефицита бюджета, поскольку многие страны ЕС сообщили, что в 2026 году они не будут выделять на Украину собственные ресурсы.