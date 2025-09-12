Кадыров рассказал о поиске новых нефтяных месторождений

Поиски новых нефтяных месторождений продолжаются, однако на данный момент в этом нет острой необходимости, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости. Он также отметил, что если нефть есть, она никуда не исчезнет, так что лучше ее сохранить.

В июне 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что власти Чеченской Республики намерены проводить разведку новых месторождений нефти и газа, а также искать подземные источники питьевой воды для обеспечения водоснабжения населения и бытовых нужд.

Сегодня Кадыров заявил, что для проведения широкомасштабных геологоразведочных работ требуется участие инвесторов. По его словам, даже при их наличии и максимально благоприятных экономических условиях это не такой быстрый процесс, как некоторые себе представляют.