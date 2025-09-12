«Нереалистичные требования»: зачем Трамп давит на Европу

Лера Букина

Президент США Дональд Трамп требует от Евросоюза ввести пошлины на товары из Индии и Китая. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Агаты Демаре, он делает это, чтобы после отказа Брюсселя иметь формальный повод не вводить тарифы самому, передает Politico.

«Нереалистичные требования»: зачем Трамп давит на Европу
© РИА Новости

По словам Демаре, «это просто способ администрации Трампа предъявить партнерам нереалистичные требования». Она отметила, что партнеры откажутся, потому что ЕС никогда не введет такие высокие тарифы на Китай и Индию.

«А затем он скажет: "Хорошо, наши партнеры отказываются идти дальше, поэтому мы не можем двигаться вперед"», — отметила Демаре.

Она сообщила, что Евросоюз не вводит пошлины. Он — торговый блок, добавила старший научный сотрудник.

«Никаких комментариев»: Трамп послал сигнал Европе

«Мы — экспортеры. Экспорт — двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК», — подчеркнула Демаре.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз представит в понедельник новый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации.