«Нереалистичные требования»: зачем Трамп давит на Европу

Президент США Дональд Трамп требует от Евросоюза ввести пошлины на товары из Индии и Китая. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Агаты Демаре, он делает это, чтобы после отказа Брюсселя иметь формальный повод не вводить тарифы самому, передает Politico.

По словам Демаре, «это просто способ администрации Трампа предъявить партнерам нереалистичные требования». Она отметила, что партнеры откажутся, потому что ЕС никогда не введет такие высокие тарифы на Китай и Индию.

«А затем он скажет: "Хорошо, наши партнеры отказываются идти дальше, поэтому мы не можем двигаться вперед"», — отметила Демаре.

Она сообщила, что Евросоюз не вводит пошлины. Он — торговый блок, добавила старший научный сотрудник.

«Мы — экспортеры. Экспорт — двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК», — подчеркнула Демаре.

