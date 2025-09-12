Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на своей странице в X о продлении санкций ЕС против России.

«Мы только что продлили санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом», — указала она.

По её словам, в ЕС рассматривают ограничения, которые затронут банки и российские нефтепродукты.

Ранее британские власти приняли решение о расширении санкционного перечня против России на 30 позиций.