Решение Банка России по ключевой ставке назвали осторожным

Банк России принял осторожное решение, снизив ключевую ставку только до 17 процентов. Так считает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

По ее словам, «это меньше консенсуса рынка», ожидавшего скорее ставку на уровне 16 процентов годовых, но и итоговый шаг не стал неожиданным.

«Ослабление рубля последних дней нас подготовило к тому, что регулятор может действовать консервативно», — отметила специалист, подчеркнув, что ЦБ выпустил нейтральный, не содержащий «какой-то новой информации» пресс-релиз, а на октябрьское решение по ставке может повлиять информация о проектировках бюджета, которая станет известна до конца текущего месяца.

В начале недели, говоря предстоящем решении ЦБ, Донец отмечала, что динамика российского ВВП практически вышла на плато, а многие крупные сектора, в первую очередь связанные с экспортом, добычей сырья, уже стагнируют, на фоне чего ситуация «точно позволяет снижать ставку еще на два процентных пункта и не откладывать в долгий ящик без каких-то дополнительных рисков».

Российский фондовый рынок отреагировал на умеренное снижение ставки падением, которое, впрочем, пока не получило развития. На момент написания материала индекс Мосбиржи опускался на 1,07 процента, до 2 876,96 пункта.