Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже ускорил рост, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне решения Банка России понизить ключевую ставку до 17% годовых.

Так, до публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 11,87 руб. (-7,9 коп.), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

Согласно данным на 13:30 мск, юань снижался на 8,9 коп. и находился на уровне 11,86 руб., практически не реагируя на решение регулятора. К 13:52 мск юань ускорил снижение и находился на уровне 11,778 (-17,1 коп.).

Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.

О решении ЦБ

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п.п.) - до 17% годовых. Регулятор указал, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

О ключевой ставке

На заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года Банк России сохранял ставку на 21% годовых. В пресс-релизах регулятор указывал, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в РФ к целевому показателю - 4%.

6 июня 2025 года ставка была снижена до 20% годовых. В пресс-релизе регулятора объясняли это постепенным возвращением российской экономики к траектории сбалансированного роста и снижением инфляционного давления.

25 июля регулятор понизил второй раз подряд ключевую ставку сразу на 2 п. п., ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.