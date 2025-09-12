«Безопасность под угрозой»: Дания совершит крупнейшую закупку оружия

Дания планирует приобрести системы противовоздушной обороны у европейских компаний на общую сумму 9,11 миллиарда долларов. С таким заявлением выступил в пятницу журналистам глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен, передает агентство «Интерфакс», ссылаясь на западные СМИ.

По словам Поульсена, сейчас уже нет сомнений в том, что ситуация в сфере безопасности представляет серьезную проблему. Согласно информации, опубликованной в средствах массовой информации, Дания планирует закупить восемь комплексов противовоздушной обороны SAMP/T, разработанных совместно Италией и Францией, а также системы средней дальности, произведенные Норвегией, Германией или Францией.

Руководитель Датской организации оборонных закупок и логистики Пер Пугхольм Олсен отметил, что европейские системы ПВО можно поставить быстрее, чем американские зенитные ракетные комплексы Patriot. В прошлом феврале СМИ передавали, что власти Дании собираются направить на нужды обороны $17 млрд за период до 2033 года включительно.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине.