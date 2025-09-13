Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при отказе НАТО от ее нефти
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.
Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.
В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству.
«Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».
Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.
Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.
Трамп выступил с призывом к странам НАТО
На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.