Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

Трамп выступил с призывом к странам НАТО

На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.