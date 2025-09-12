В России сравнили скорость снижения ставок по вкладам и кредитам

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ ставки по вкладам в России уменьшаются быстрее, чем по кредитам. О таких результатах сравнения их динамики говорится в Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанном по итогам совета директоров регулятора.

© Lenta.ru

По словам главы Центробанка, такая ситуация характерна для фазы смягчения денежно-кредитной политики.

«Разные ставки подстраиваются с разной скоростью, но в конечном счете мы увидим их сопоставимое движение вниз», — сказала она.

Набиуллина также уточнила, что ЦБ не рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 16 процентов годовых, считавшегося наиболее вероятным у экспертов. Выбор, как выяснилось, делался между сохранением показателя на уровне 18 процентов и тем, чтобы опустить его до 17 процентов, что в итоге и было сделано.

В выпущенном до этого пресс-релизе регулятор объяснил сдержанное решение по ставке в том числе сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями россиян.