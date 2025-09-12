Индекс Мосбиржи просел после решения ЦБ снизить ключевую ставку

Индекс Мосбиржи снижался почти на 1,5% на фоне решения Центробанка понизить ключевую ставку. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Всего за несколько минут индекс снизился почти на 1,5%, достигнув отметки в 2865 пунктов.

Показатель стал снижаться после решения Центробанка России о снижении ключевой ставки на 1 п.п., теперь она составляет 17%.

Как уточнили в регуляторе, инфляционные ожидания россиян остаются высокими, и их уровень в последние месяцы существенно не изменился.

Кроме того Банк России сохранил прогноз о снижении инфляции в стране до 6-7% по итогам года.

Сообщалось также, что Центральный банк России поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт — не более десяти оформленных карт на одного человека.