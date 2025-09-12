Bloomberg: США предложат G7 ввести санкции против "Роснефти"

Власти США предложат "Большой семерке" (G7) ввести санкции в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю. Кроме того, они могут запретить страхование морских перевозок, сообщает Bloomberg.

СМИ получило доступ к документу, в котором содержатся предложения американцев по антироссийским санкциям. Среди прочего там указаны ограничения в отношении "Роснефти".

"США также призовут своих союзников ввести санкции против юридических лиц, поддерживающих военную индустрию России, российских региональных банков, запретить оказывать услуги, связанные с ИИ и финансовыми технологиями, в особых экономических зонах России", – добавляется в материале.

Ранее Politico сообщало, что Европе удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россию якобы "нужно заставить" начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. При этом он сам допускал возможность "экономической войны".

Американский лидер говорил об "очень сильном ударе санкциями в отношении банков". Трамп добавлял, что ограничения коснутся нефти.