США предложат странам G7 создать «механизм изъятия» замороженных активов РФ

США предложат странам G7 создать «механизм изъятия» замороженных суверенных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины», — сказано в материале.

10 сентября глава МИД Бельгии Максима Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Европейский союз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.