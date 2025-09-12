Курс доллара упал на российском межбанковском рынке

После решения совета директоров Центробанка России о снижении ключевой ставки с 18 до 17 процентов рубль стал укрепляться по отношению к доллару — котировки американской валюты потеряли 1,08 процента. Об этом стало известно в пятницу, 12 сентября, из данных российского межбанковского рынка.

© Вечерняя Москва

На момент опубликования материала котировки доллара потеряли 91 копейку. На минимуме курс валюты США падал до 83,25 рубля. Схожую динамику демонстрировали и котировки европейской валюты. Курс евро на межбанковском рынке России снижался на 0,89 процента, что составляет около 87 копеек, и падал до 98,29 рубля, передает «Финам».

Днем 12 сентября ЦБ России понизил ключевую ставку на один процентный пункт. Ведомство снижает ставку уже третий раз подряд — до этого понижения происходили в июне и июле.

10 сентября курс доллара на российском межбанковском рынке превысил отметку в 85 рублей впервые с 11 апреля. Утром, в 10:54, стоимость американской валюты увеличилась на 1,69 процента, достигнув 85,11 рубля, но уже к 10:59 рост замедлился, и курс закрепился на уровне 84,94 рубля.