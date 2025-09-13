Почти 1 трлн рублей направят на развитие Донбасса и Новороссии до конца 2027 года

Порядка 940 млрд рублей запланировано направить по госпрограмме "Восстановление и социально экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей" в 2025-2027 годах.

Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"В федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027, содержится три основных приоритета: выполнение всех социальных обязательств перед жителями, - в том числе соцзащита для участников, ветеранов СВО и членов их семей, индексация пенсий, - расходы на оборону и безопасность, а также мероприятия по достижению технологического суверенитета - развитие науки, промышленности, открытие новых производств. Финансирование госпрограммы "Восстановление и социально экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей" на этот период увеличено в два раза и составляет порядка 940 млрд рублей", - сказал сенатор.

Он добавил, что комплексная программа развития Донбасса и Новороссии с момента вхождения регионов в состав РФ включила почти 300 мероприятий по всем направлениям. В работе с историческими регионами задействованы 41 федеральное ведомство, 26 государственных компаний и 82 региона-шефа. С 2022 года в новых регионах построили и восстановили почти 23 тыс. объектов.

"Большой путь интеграции пройден за это время. Невозможно перечислить все, что Россия привнесла, восстановила, отремонтировала и построила в исторических регионах и, в частности, в Херсонской области. Детские сады и школы, больницы и ФАПы, дороги. Но самое главное - Россия вернула людям надежду. Надежду на стабильность, развитие и уверенное завтра", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск 15 сентября.