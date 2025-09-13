Американские инсайдеры стали сбрасывать акции как перед Великой депрессией
Директора американских компаний и другие участники рынка, имеющие доступ к инсайдерской информации, стали массово избавляться от активов, утверждает Telegram-канал "Прямой Эфир - Новости".
Избавлением от акций оказались 198 из 200 крупнейших соглашений за неделю и 398 из 400 за две недели.
Подобные тенденции устанавливались в конце 1920-х годов, незадолго до Великой депрессии.
