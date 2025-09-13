Названы последствия снижения ключевой ставки: что будет с ценами и рублем

По итогам заседания в пятницу, 12 сентября, совет директоров Банка России, как известно, принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17% процентов годовых. Центробанк снизил ключевую ставку третий раз подряд.

Почти всю первую половину 2025 года ЦБ держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21%Но летом начал игру на понижение: сначала минус 1 процентный пункт, потом минус еще два… Главным условием для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) и снижения ставки руководство ЦБ устойчивое замедление инфляции. Почему понижена ключевая ставка сейчас, что будет с ней дальше и как это отразится на финансовых интересах граждан, «МК» рассказали эксперты.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

«Совет директоров Банка России ожидаемо снизил ключевую ставку до 17% годовых. Хотя немало экспертов допускали более глубокое снижение «ключа» - до 16%.

По данным Росстата, вышедшим на этой неделе, в августе годовая инфляция потребительских цен в РФ замедлилась с 8,8% до 8,14%, а месячная, после июльского скачка до 0,57%, сменилась дефляцией в -0,4%. Исходя из августовских показателей замедления инфляции, регулятор теоретически мог бы понизить ключевую ставку и на 2 процентных пункта, однако в итоге было принято более сдержанное решение.

Скорее всего, совет директоров ЦБ РФ решил не рисковать, поскольку в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в июле-августе, как сообщается в сопроводительном комментарии регулятора, составил 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,8% во 2 квартале 2025- го, что говорит о влиянии на динамику текущей инфляции повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. Кроме того, в августе вновь возобновили рост инфляционные ожидания населения, которые выросли с 13% до 13,5%, хотя до этого оставались стабильными два месяца.

Ранее в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ говорилось, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8-19,6% годовых, что может предполагать либо дальнейшее уточнение среднесрочного прогноза по ключевой ставке в сторону снижения, либо определённый жёсткий сигнал рынкам о том, что за сентябрьским решением о снижении «ключа» может последовать пауза в смягчении ДКП до конца года. В сопроводительном комментарии ЦБ РФ сообщается, что дезинфляционный эффект бюджетной политики, благодаря резко выросшему в текущем году дефициту, так и не реализовался, и, соответственно, регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая также параметры бюджетной политики. Это может означать, что в октябре Банк России может либо опять снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16% годовых, и далее взять паузу до 2026 года. Либо, если инфляция вновь начнёт ускоряться, взять паузу в смягчении ДКП уже с октября.

Рубль отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку достаточно сильным укреплением к мировым резервным валютам, а индекс Мосбиржи – обвалом более чем на 1,2%».

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»:

Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в пользу именно такого сценария. Траектория по инфляции складывается ниже прогнозов Банка России, экономика также замедляется более быстрыми темпами, нежели закладывалось в прогнозы, это позволяет регулятору продолжать трек на снижение ключевой ставки, особенно с учетом растущих рисков для экономики. Тем не менее, шаг, как мы и полагали, ограничивается рисками в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции на фоне сезонного фактора (более ярко выраженного, нежели годом ранее) в виде снижения цен на плодоовощную продукцию и, как следствие, отсутствием уверенности в том, что осенняя динамика будет носить устойчивый характер снижения инфляционного давления. В частности, уже отслеживается ускорение темпов роста цен на большинство категорий непродовольственного сегмента, зависимых от валютного курса. Помимо этого, сохраняется значительный рост цен на нерегулируемые услуги вследствие продолжающегося роста доходов населения в условиях исторически низкой безработицы. Таким образом, баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков — со стороны бюджета, рынка труда, повышенных инфляционных ожиданий, динамики курса рубля. Мы ожидаем ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 15-16%. На текущий момент уровни ставок по вкладам уже учитывают принятое сегодня решение по снижению ключевой ставки. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляет 15,7%. На этом фоне мы не ожидаем существенного изменения в уровне ставок по вкладам после решения Банка России на заседании 12 сентября. Банки с большой радостью продолжат снижать депозитные ставки, в отличие от ставок по кредитам, которые будут корректироваться существенно медленней, компенсируя таким образом длительный период дорогого фондирования».

Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс»: