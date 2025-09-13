России хватит нефти на четверть века: подсчитаны запасы «Черного золота»

Доказанные и коммерчески рентабельные запасы нефти России составляют 13 млрд тонн. При нынешних производственных темпах такого объема ресурсов хватит на 25 лет стабильной добычи. Для увеличения отечественных сырьевых резервов требуется оптимизация фискальной политики государства и стоимость барреля выше $70.

Формально Россия обеспечена запасами нефти на несколько десятилетий вперед, однако такая перспектива приобретет реальные очертания только при условии сохранения сырьевыми компаниями активной работы в области геологоразведки и восполнения ресурсной базы. При несоблюдении этого условия отечественным производителям придется рассчитывать только на прогнозные объемы залежей уже открытых месторождений «черного золота», которые, по словам руководителя Федерального агентства по недропользованию Олега Казанова, оцениваются в 31 млрд тонн. В свою очередь, потенциал доказанных, то есть подготовленных к освоению углеводородных промыслов в полтора раза меньше - около 19 млрд тонн. Причем, лишь 13 млрд из них реально пригодны к рентабельной коммерческой разработке при нынешних ценах и действующей налоговой системе. Если разделить этот объем на приблизительный годовой уровень добычи, то обеспеченность нашей страны нефтью составляет примерно 25 лет. Чтобы не остаться без запасов ко второй половине этого столетия, для поддержки успешных производственных темпов необходимо сохранять в резерве постоянный переходящий остаток в размере до 15 млрд тонн готовых к извлечению окупаемых запасов.

«Поэтому нам и нужна непрерывная геологоразведка», - считает Казанов.

Открыть и доказать

Озвученная главой Роснедр статистика в целом укладывается в утвержденную правительством в апреле Энергетическую стратегию нашей страны до 2050 года, согласно целевому сценарию которой добыча нефти в России в ближайшие четверть века не только сохранится на текущей отметке, но и вырастет с 516 млн до 540 млн тонн.

Задача, поставленная профильными чиновниками перед сырьевой отраслью, вполне выполнима, хотя не исключено, что в процессе ее реализации называемые в настоящее время ориентировочные показатели будут еще неоднократно изменены. «Доказанные, разведанные или, как их еще иногда называют, подготовленные запасы подразумевают наличие достаточной геологоразведочной информации и технических данных, а также оформленных разрешений для ввода в эксплуатацию в обозримом будущем», - объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Предварительно оцененные неподготовленные ресурсы нуждаются в дополнительных исследовательских и поисковых работах, проектировании и обустройстве инфраструктуры и скважин. После проведения целого комплекса необходимых функций объемы подтвержденных запасов могут оказаться ниже первоначальных прогнозных характеристик.

Для положительной динамики расширения доступного для освоения полигона энергоносителей требуется внушительная финансовая поддержка.

«В 2024 году, оказавшимся «урожайным» для добывающей отрасли, на территории нашей страны недропользователи открыли 39 новых месторождений углеводородов, прирост запасов нефти по которым, по данным Минприроды, превысил 58 млн тонн, - отмечает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. - В свою очередь, суммарный прирост извлекаемых запасов основных промышленных категорий жидких углеводородов, включая газовый конденсат, составил 592 млн тонн. Достижению такого результата способствовали рекордные инвестиции в геологоразведку на сумму 450 млрд рублей (с учетом твердых полезных ископаемых - «МК»). Для сравнения, в 2023 году, когда на те же цели было потрачено меньше денежных средств, аналогичный показатель застрял на отметке в 550 млн. Правительство надеется, что в этом и в будущие годы у нефтяников получится повторить максимальные инвестиционные значения, правда для этого желательна более комфортная стоимость барреля - выше $70».

Налоги съели запасы

Помимо возможных финансовых неурядиц, укреплению сырьевой платформы России могут помешать и внутренние факторы, а конкретно налоговая политика, исполнительные механизмы которой пока далеки от совершенства. В первую очередь речь идет о комбинированной фискальной нагрузке на добычу, состоящей в том числе из ставки НДПИ, налога на дополнительный доход и экспортных пошлин.

«Эти инструменты хорошо работают на крупных месторождениях, не требующих бурения глубоких скважин, но не стимулируют инвестиции в трудноизвлекаемые месторождения, так как при одинаковых государственных сборах проекты с высоким CAPEX (себестоимость добычи - «МК») и длительным возвратом вложений становятся нерентабельны», - рассуждает Чернов.

Дело в том, что затраты на освоение большинства российских сухопутных месторождений колеблются вокруг отметки $20 за баррель, тогда как CAPEX арктических и шельфовых проектов иногда превышает $80 за баррель.

Для восстановления справедливого режима в отношении высокозатратных промыслов эксперт советует дифференцировать НДПИ или установить специальный налоговый режим, предусматривающий снижение налога на добычу, фискальные кредиты и ускорение амортизации. Кроме того, можно ввести инвестиционные вычеты и стимулы для геологоразведки, такие как возврат части затрат, а также разработать гибкую систему экспортных пошлин, снизив ставки для трудноизвлекаемых проектов.

Внедрению названых изменений препятствует высокая зависимость бюджета от сырьевой составляющей (так, в I полугодии 2025-го доля нефтегазовых доходов казны составила почти 27%). Проведение реформ затрудняют и юридические аспекты, поскольку они требуют согласования множества заинтересованных сторон - Минфина, Минэнерго, Роснедр и самих нефтяных компаний, что постоянно приводит к конфликтам по приоритетам.

«Как ни печально это признавать, но устоявшиеся отраслевые обстоятельства угрожают осуществлением стресс-сценария Энергостратегии-2050 , при котором добыча нефти в России за четверть века провалится до 170 млн тонн, - предупреждает Лобода. - Правда, в таком случае даже нынешних подготовленных запасов «черного золота» нам хватит до конца этого столетия».

СПРАВКА «МК»:

Международные оценки нефтяных запасов России сильно расходятся из-за разных методик и критериев расчетов, помимо традиционных месторождений включающих или не включающих иные структуры залежей - битуминозные пески, сланцевые резервы и так далее. Например, по данным Управления энергетической информации США (EIA) и норвежской независимой компании по исследованиям и бизнес-аналитике в сфере энергетики Rystad Energy, доказанные ресурсы нефти нашей страны на 2024 год составили 58 млрд баррелей (7,6 млрд тонн), а потенциальные - 80 млрд баррелей (11 млрд тонн).