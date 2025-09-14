Россиян призвали сделать большой запас денег: в чем дело

К первой половине 2025 года число убыточных предприятий в России, за исключением компаний малого и среднего бизнеса, достигло доли в 30,4% от их общего количества.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Известия», это на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, это самый высокий показатель с 2020 года, когда убыточными были призваны 35% компаний на фоне пандемии. За первые шесть месяцев 2025 года понесли убытки на сумму более 5 триллионов рублей 19 тысяч коммерческих организаций в России.

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, одной из главных причин сложившегося положения дел в экономике стало сохранение высокого размера ключевой ставки Центрального банка страны, что привело к резкому увеличению издержек бизнеса на обслуживание долговых обязательств и пополнения оборотных средств.

Также давление на коммерческую среду оказали такие факторы, как удорожание логистики и изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале 2025 года. Как полагает Катырин, в случае сохранения всех нынешних тенденций в экономике, число убыточных предприятий в России может продолжить расти.

В этой связи, эксперты в сфере финансовой грамотности призвали россиян сделать большие запасы денег ввиду резко возросших рисков потери работы на длительный срок. С учётом повышенной турбулентности в экономике, процесс поиска нового места трудоустройства может занять заметно больше времени, чем несколько лет назад.

Сегодня, на фоне сложившихся обстоятельств, уже недостаточно иметь сбережения на два-три месяца, пока человек будет искать работу, как это было раньше. Теперь нужно накопить так много денег, чтобы их хватило на 6-12 месяцев отсутствия постоянного источника дохода.