Обвал рубля: как скоро мы увидим доллар по 100

Россиянам пора привыкать к новой валютной реальности: доллар по 85, евро – по 100 рублей. Обвал национальной валюты экономисты наперебой предсказывали все лето, но рубль, всем прогнозам назло, стабильно держался на рубеже 78-79 за доллар и 90-92 за евро. Однако за последнюю неделю наш «деревянный» резко сдал, спланировав с 80 до 85 за доллар, и с 94 до 100 за евро. Почему это случилось? Продолжится ли падение нацвалюты? Какой курс мы увидим в ближайшей и отдаленной перспективе? Все эти вопросы «МК» адресовал экспертам – финансовым аналитикам.

— Почему именно сейчас, в сентябре, произошло столь резкое ослабление рубля? Какие факторы на него воздействуют в настоящее время:

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

«Как правило, рубль в первой половине месяца имеет склонность к падению, а во второй половине и конце месяца, поддержку рублю оказывает налоговый период. Этот фактор, безусловно, часто влияет на рубль, но в сентябре текущего года на рубль, прежде всего, негативно повлияли геополитические факторы, в том числе, ожидания новых санкций США, и напряжённые ожидания слишком мягкого решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое могло бы сгенерировать новую волну роста инфляции. Кроме того, мировые цены на нефть показывают слабую динамику, а макроэкономические показатели России ухудшаются (замедление роста ВВП до 1,1%, резкий рост бюджетного дефицита, техническая рецессия в чёрной металлургии и грузоперевозках и т.д.). Дополнительным фактором ослабления рубля стало также решение правительства РФ об отмене требования к экспортёрам относительно обязательной продажи валюты».

Марк Гойхман, эксперт компании ForexBY:

«С началом сентября для рубля сложились воедино многие факторы ослабления.

Во-первых, уменьшение предложения иностранной валюты на рынке. Это происходит, в частности, из-за снижения цен на продукцию российского экспорта. В августе они уменьшились на 3,5%, в том числе на нефть – на 7,7% Была отменена и обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. Объёмы продажи валюты экспортёрами в августе упали до $6,2 млрд - минимума за 3,5 года.

Во-вторых, произошло увеличение спроса на валюту. Он связан с началом сезонного повышения импорта после летнего затишья, расширением кредитования, увеличением денежной массы в стране в августе на 1,5%. Потребность в валюте в августе поднялась сразу на 27% - до $33, 4 млрд с $26,2 млрд в июле. Таким образом, из-за снижения предложения и роста спроса складывается дефицит валюты на рынке, что поднимает её цену.

В-третьих, ожидание значительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября, которое сокращает доходность вложений в рублях, поднимает предложение рублей.

В-четвертых, повышение геополитических и санкционных рисков. Отсутствие явного продвижения в переговорах по Украине, угроза введения новых антироссийских санкций.

В-пятых, замедление роста экономики России. Он составил 1,1% по ВВП во 2 квартале 2025 г. после 1,4% в 1 квартале, хотя ЦБ РФ прогнозировал 1,8%. Это усилило предположения участников рынка о дальнейшем снижении темпов вплоть до рецессии».

Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining:

«С начала сентября доллар США вырос к рублю на 3,7%. Что случилось? Во-первых, сместился баланс между экспортерами и импортерами: экспортеры сократили продажи валютной выручки, а импортеры активизировали покупки, что закономерно снизило предложение валюты на рынке. Это случилось не одномоментно, но давление накопилось как раз к старту сентября. Во-вторых, рынок жил ожиданием снижения ключевой ставки ЦБ на 200 б.п., но в итоге регулятор ограничился более скромным шагом — на 100 б.п. Это несколько охладило оптимизм и дало сигнал: Банк России действует осторожнее, чем предполагалось. Процесс смягчения денежно-кредитной политики будет растянут, что ограничивает поддержку рублю. Дополнительным фактором стал сезонный рост бюджетных расходов и ослабление интереса инвесторов к рублевым инструментам».

— Что будет происходить с курсом рубля дальше и может ли он при каких-то условиях снова начать укрепляться?

Наталья Мильчакова:

«По нашему мнению, после умеренного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, рубль, скорректировавшись вверх 12 сентября, может продолжит дешеветь вплоть до третьей декады месяца, когда начнётся налоговый период. Период ослабления рубля может с некоторыми откатами вверх продолжаться вплоть до конца 2025-го, тем более, что в конце года, как правило, растёт спрос на импорт и путешествия во время новогодних каникул, а значит – растёт спрос на валюту. Мы полагаем, что равновесные уровни по курсу доллара к рублю в сентябре находятся примерно на уровне 82-84 руб., по евро – 97-99 руб. Но в период до конца сентября и тем более до конца года может произойти много разных неожиданных событий, в том числе – «чёрных лебедей», которые ослабят рубль вплоть до верхних границ наших прогнозных коридоров. Тем не менее, не исключено, что укрепление рубля может возобновиться, но для этого необходим геополитический прорыв, включающий решение украинского вопроса, восстановление торговых и полноценных дипломатических отношений между РФ и США, а также отмену части санкций. Маловероятно, что все эти события произойдут до конца 2025 года, хотя геополитика настолько переменчива, что полностью исключить вероятность такого сценария нельзя».

Василий Гиря:

«Сейчас рубль ищет новую точку равновесия. Нужно понимать, что фундаментальные факторы никуда не исчезнут, поэтому ожидать быстрого восстановления рубля нет смысла. Краткосрочно можно ожидать диапазон 83–85 руб. по доллару, 98–100 руб. по евро, 11,50–11,85 руб. по юаню. Дальнейшее движение будет зависеть от действий ЦБ: если регулятор продолжит снижать ставку агрессивнее, давление на рубль усилится. Если же пауза окажется длиннее, рынок может стабилизироваться ближе к нынешним уровням.

Ускорить падение рубля могут: резкое ухудшение внешнего фона (новые санкции, рост напряженности), падение цен на нефть или более быстрое смягчение ДКП. Поддержать валюту способны масштабные продажи Минфина по бюджетному правилу, рост цен на сырье (в меньшей степени из-за санкционного фактора) и умеренная политика ЦБ, которая даст рынку сигнал, что рубль не отпустят свободно».

Марк Гойхман:

«Названные выше факторы ослабления рубля в начале сентября имеют среднесрочный характер и могут продолжить воздействие в ближайшие месяцы. Ситуацию несколько сгладило то, что 12 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 18% до 17%, а не до 16%, как прогнозировалось многими. Это локально ослабило доллар с 85,8 руб. до 84 руб. Однако, в дальнейшем высока вероятность продолжения уменьшения «ключа» до 14-15%.

Ограничить данные процессы могли бы: геополитическая стабилизация и смягчение санкций, рост доходов от экспорта и поступлений валютной выручки, повышение темпов в экономике, заметное сокращение дефицита бюджета и инфляции.

В целом можно предполагать суммарное воздействие факторов в сторону дальнейшего постепенного ослабления рубля».

— Какой валютный курс мы увидим до конца сентября и до конца года?

Наталья Мильчакова:

«До конца этой осени будет вероятно ослабление рубля до 90-91 руб. за доллар и 106-107 руб. за евро, но, поскольку валютной ликвидности у банков достаточно, а спрос на импорт в этом году ниже, чем в 2023-2024 гг., мы не считаем, что доллар и евро взлетят выше этих уровней в этом году».

Василий Гиря:

«К концу сентября базовый сценарий предполагает доллар в коридоре 83–86 руб., евро — 97–100 руб., юань — 11,4–12,0. На конец года прогнозы остаются близкими: доллар - 83–90 руб., евро - 95–105 руб., юань – 11,40–12,50».

Марк Гойхман:

«До конца года вероятен курс в диапазонах 87-91 руб за доллар, 96-100 руб. за евро, 11,6-12 руб. за юань».