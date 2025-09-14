Власти Крыма объяснили дефицит топлива

Нехватка горючего на крымских заправках обусловлена сложностями в снабжении и временными сбоями в его поставках, принимаются шаги по улучшению логистики, проинформировало министерство топлива и энергетики Республики Крым.

В Крыму в августе и сентябре фиксировались перебои с наличием на АЗС автомобильного бензина. Его причиной в ведомстве назвали временные проблемы с транспортировкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Кроме того, поднялась цена на горючее, на последней сентябрьской неделе цена литра бензина АИ-95 на крымских заправках колебалась в диапазоне 72,69 – 73,99 рублей. Нехватки дизельного топлива на АЗС не наблюдается.

В региональном Минэнерго признали, что в настоящий момент на ряде автозаправочных комплексов в Республике Крым отмечается дефицит светлых нефтепродуктов. Отмечается, что ситуация в первую очередь связана с текущим спросом, значительной удаленностью данных АЗС от нефтебаз компаний-трейдеров, а также временными ограничениями в маршрутах доставки. Согласно данным от крымских трейдеров, сложившаяся обстановка находится на ежедневном контроле, реализуются меры по оптимизации, отметили в Telegram-канале министерства.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщал, что обстановка с горючим и его ценой на полуострове может нормализоваться после прихода в Крым вертикально интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.