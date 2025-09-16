Российская компания «Транснефть» предупредила производителей, что ей, возможно, придется сократить добычу после атак украинских беспилотников на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украинские дроны попали по меньшей мере по 10 НПЗ, в какой-то момент сократив нефтеперерабатывающие мощности России почти на пятую часть. Были повреждены ведущие порты Балтийского моря — Усть-Луга и Приморск», — заявили собеседники агентства.

По их словам, «Транснефть» в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить топливо в своей трубопроводной системе.

«Атаки могут заставить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном итоге сократить добычу», — утверждают источники.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам наиболее эффективными санкциями против России.

В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории завода КИНЕФ в Ленобласти произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника.

