Кадыров рассказал о своей роли в развитии исламского банкинга в РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был одним из инициаторов развития исламского банкинга в РФ.

Этим он поделился с РИА Новости.

«Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским», — заявил он.

Помнению чиновника, из-за наличия спроса с течением времени практика исламского банкинга получит повсеместную поддержку в России.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России 1 сентября 2023 года и рассчитан на два года. Особенностями этого вида финансирования являются отсутствие процентных доходов, запрет на чрезмерный риск и вложения в определенные отрасли.

В декабре 2024 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в сентябре 2025 года эксперимент будет продлен на пять лет или переведен в режим регулярной практики.