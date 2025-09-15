Риски рецессии в России оценили

Наблюдаемое в 2025 году замедление темпов роста российского ВВП носит естественный характер, весомых предпосылок для полноценной рецессии в России сейчас нет. Об этом заявил бывший министр финансов страны Михаил Задорнов, его слова приводит РИА Новости.

Резкое снижение темпов роста национального ВВП он назвал «абсолютно естественным». После двух лет активного роста российская экономика неизбежно должна была замедлиться. Задорнов напомнил, что в 2023-2024 годах темпы увеличения ВВП РФ составляли более четырех процентов. По итогам 2025-го динамика будет значительно ниже.

«Сейчас происходит серьезное замедление, но оно — абсолютно естественное», — резюмировал Задорнов.

Нынешнее замедление российской экономики эксперт сравнил с ситуацией, когда спортсмен принимает допинг, а эффект от инъекции постепенно сходит на нет. Этим «допингом», пояснил Задорнов, во многом выступало активное развитие оборонной промышленности и сопряженных с ней отраслей. Но все время выезжать за счет гособоронзаказа не выйдет, объяснил он.

«Странно было бы рассчитывать, что без дополнительной инъекции спортсмен будет так резво бегать все время», — заключил Задорнов.

Ранее ожидаемым нынешнее замедление российской экономики называла в том числе глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она сочла подобную динамику неизбежной после затяжного периода роста в предыдущие несколько лет. В 2023-2024 годах, пояснила руководитель регулятора, национальный ВВП сильно перегрелся.

«Чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», — констатировала глава ЦБ.

В следующем году, согласно ожиданиям Набиуллиной, динамика роста ВВП будет еще ниже, чем в 2025-м.

«На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост», — заключила она.