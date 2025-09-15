Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» преследованием до скончания века

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет преследовать страны ЕС «до скончания века», если те попробуют передать Украине российские активы. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Общая сумма замороженных российских активов составляет около 280 миллиардов евро. Основная их часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.

В ЕС пришли к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные активы РФ невозможно. Вместо этого Евросоюз решил сосредоточиться на «временном использовании» активов - к примеру, передавать Украине доход от их инвестирования.

В результате страны «Большой семерки» согласились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Российские власти называют заморозку активов воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перевод Украине средств за счет доходов от российских активов может стать поводом для судебного преследования.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных активов РФ в форме долговых расписок. В Брюсселе предложили обменивать активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном.

Медведев пригрозил войной с НАТО

Медведев назвал «кредит Украине под российские активы» воровством российского имущества. Он предупредил, что Москва будет отстаивать свои права «во всех возможных международных и национальных судах» - «без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления».