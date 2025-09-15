Страна ЕС возобновила покупки СПГ у России

Италия, как следует из анализа РИА Новости данных Евростата, возобновила в июле покупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. Это произошло после четырехмесячного перерыва.

© mk.ru

Итальянские покупки СПГ, как известно, прекратились в феврале, затем в мае Рим в последний раз приобрел у Москвы трубопроводный газ.

В июле, по данным статистиков, Италия вновь начала приобретать российский СПГ - на 36,3 миллиона евро.

Ранее Евростат проинформировал: Россия за июль увеличила поставки газа в ЕС на 13% к предыдущему месяцу - до 995 миллионов евро, став вторым основным поставщиком для объединения.