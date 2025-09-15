Россиян предупредили о росте цен на гречку

Россиян предупредили о возможном подорожании гречки. Как пишет РИА Новости, до конца года цены могут вырасти примерно на 12%.

Причиной называют сокращение посевных площадей и возможное снижение урожая. По оценкам экспертов, сбор гречки в этом году может сократиться на треть и оказаться минимальным за последние шесть лет.

При этом специалисты отмечают, что запасов крупы сейчас достаточно, поэтому серьёзного скачка цен не ожидается. Однако они советуют заранее информировать людей о наличии резервов, чтобы избежать паники и ажиотажного спроса, который способен дополнительно разогнать цены.