В Европе считают, что Вашингтон рассматривает возможность экономического давления на Москву с целью побудить Россию к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По словам собеседника издания, сейчас «наблюдается новая динамика». Как уточнил он, «кажется, Вашингтон теперь чувствует возможным подтолкнуть Россию к переговорам с помощью экономического давления».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против России недостаточно жесткие, так как ЕС продолжает закупать у Москвы энергоресурсы.

Напомним, что в минувшую субботу американский лидер заявил о намерении ввести жесткие ограничения против Москвы, если все страны НАТО откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс установить пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. Президент США выразил уверенность, что эти меры помогут урегулировать украинский конфликт.

По данным источников издания Axios, Дональд Трамп в последнее время признал своему ближайшему окружению, что его оценка готовности Владимира Путина к диалогу оказалась завышенной. Американский президент теперь сомневается в своей способности оказать влияние на российского коллегу.