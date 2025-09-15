Отказ европейских стран от российского газа привел к утрате Европой экономического веса в мире. Об этом пишет Strategic Culture (SC).

© Газета.Ru

Авторы публикации пишут, что Европа отошла не только от «политической рациональности, но и от дешевого российского газа», тем самым «фактически поставила под угрозу любые перспективы промышленного восстановления и экономической устойчивости».

«Глобальная энергетическая карта перекраивается: упадок Европы ускоряется, внутренние разногласия на Западе обостряются, а англо-американские элиты теряют свое влияние, в то время как бывшие колонии, особенно Китай и Индия, превращаются в новые стратегические и экономические полюса», — говорится в публикации.

15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо говорила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

ЕС предрекли тяжелый отказ от российского газа

Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.