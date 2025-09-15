Евросоюз не может убедить Турцию отказаться от российской нефти

Несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа, Европейскому союзу не удается склонить Турцию к отказу от поставок российской нефти, сообщает Politico.

В публикации отмечается, что в настоящее время у Брюсселя есть немного рычагов давления, чтобы повлиять на позицию Анкары по этому вопросу.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести жесткие санкции против Москвы в случае отказа всех стран НАТО от российской нефти. Он также предложил Североатлантическому альянсу ввести пошлины в размере 50-100% на китайские товары. Как считает президент Соединенных Штатов, это существенно повлияет на урегулирование украинского конфликта.