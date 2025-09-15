Бессент назвал условия введения пошлин против Китая

Илья Родин

Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины против Китая за закупку российской нефти, если европейские страны не предпримут аналогичные шаги в отношении КНР, рассказал министр финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне газета Financial Times со ссылки на информированные источники сообщила, что США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше», — отметил Бессент.

Министр подчеркнул, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия сделала ставку на инвестиции из Китая, в свете чего Будапешту будет трудно поддержать возможные пошлины ЕС в отношении Пекина.