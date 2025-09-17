Индия резко сократила поставки товаров в США

Объем индийского экспорта в США упал в августе месяц к месяцу на 16,3 процента, до 6,7 миллиарда долларов на фоне доведения Вашингтоном пошлин на поставляемые Нью-Дели товары до 50 процентов. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра GTRI сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Указанное снижение оказалось самым резким в текущем году и напрямую связано с ростом тарифов, подчеркивают аналитики. В сентябре они ожидают еще более резкого падения показателя, поскольку месяц окажется первым полностью подверженным подскочившим тарифам.

Президент США Дональд Трамп, который удвоил их в августе из-за того, что Индия покупает российскую нефть, сетует, что страна не пускает при этом на свой рынок американские товары. Как писали СМИ, он предпринимал попытки дозвониться до премьер-министра Индии Нарендры Моди, но тот отказывался от разговора.

В Белом доме продолжают называть условием сделки отказ Индии от российских углеводородов. При этом, по некоторым данным, соглашение все же готовится, и Трамп пригласил министра торговли азиатской страны Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на этой неделе.