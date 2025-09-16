«Политическое давление»: эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не станет вводить масштабные санкции против России или откажется от своей роли посредника в урегулировании украинского конфликта. Это связано с геостратегическими интересами Вашингтона в Арктическом регионе, заявил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Трамп ранее выразил готовность ввести строгие санкции против Москвы, если страны НАТО поддержат инициативу Вашингтона и прекратят импорт российской нефти.

По мнению эксперта, слова Трампа о возможном усилении ограничений против Москвы следует воспринимать скорее как способ политического давления на союзников по НАТО, чем как реальное намерение. Он отметил, что Вашингтон выстраивает геостратегическую линию, используя Россию как фактор баланса в Арктике и Евразии. Для администрации Трампа важно сохранить взаимодействие с Москвой там, где пересекаются их интересы, добавил собеседник.

По мнению Озера, украинский вопрос теряет значение как рычаг давления на Россию. На этом фоне Трамп демонстрирует Европе свою решимость, не переходя «красные линии» и избегая радикальных действий, способных разрушить диалог с Кремлем. Аналитик сравнивает тактику Трампа с действиями бизнесмена, который предпочитает ограничиться символическими действиями, избегая радикальных шагов.

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Эксперт считает, что угрозы жестких санкций против России — часть переговорной стратегии Трампа, направленной на укрепление его позиций в НАТО и подготовку к будущим международным переговорам, а не сигнал к обострению отношений.