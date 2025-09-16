ЕС ужесточил экспортный контроль для ограничения доступа РФ к технологиям

Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times (FT).

Еврокомиссия внедрила дополнительные ограничения на экспорт в Россию техники двойного назначения, включающей квантовые компьютеры и оборудование для производства микросхем. передает ТАСС.

По данным Financial Times, такие меры вводятся в обход существующих Вассенаарских договоренностей, ранее соблюдавшихся всеми подписавшими странами, включая Россию.

Теперь Еврокомиссия самостоятельно расширила список товаров, подпадающих под экспортные ограничения, включая квантовые компьютеры, машины для производства полупроводников, интегральные схемы, криогенные системы охлаждения, высокотемпературные покрытия и 3D-принтеры. Для экспорта этой продукции компаниям потребуется получать специальную лицензию.

В Брюсселе заявили, что единообразные меры контроля на уровне ЕС гарантируют эффективность и прозрачность, сохраняя при этом конкурентоспособность сообщества и равные условия для экономических операторов.

Как отмечает FT, это первый случай, когда Еврокомиссия принимает такое решение без согласования с остальными участниками Вассенаарских договоренностей. По словам нидерландского депутата Европарламента Барта Гроотхейса, подобный шаг не имеет прецедентов.

Расширенный список экспортных ограничений вступит в силу в ноябре, если не будет возражений со стороны государств-членов ЕС или Европарламента. Ранее санкции Евросоюза против России, касающиеся экспорта товаров двойного назначения, требовали регулярного переутверждения каждые шесть месяцев, что осложняло их соблюдение.

Вассенаарские договоренности были подписаны в 1996 году 42 странами, включая США и Россию, с целью не допустить усиления военного потенциала с использованием экспортируемых технологий.

Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

СМИ сообщали, что немецкая компания Kontron через свое подразделение в Словении осуществила поставку в Россию телекоммуникационного оборудования на сумму более 3,5 млн евро, несмотря на ужесточение санкций Евросоюза.

Напомним, Европейский союз ввел запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, изготовленных на основе российской нефти.