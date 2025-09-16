Володин: санкции против России ударили бумерангом по Европе

Российская экономика выстояла под санкционным давлением в отличие от стран Европы, по которым введенные против РФ ограничения ударили бумерангом.

Об этом в ходе выступления на первом пленарном заседании осенней сессии заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Как вы помните, бывший президент Соединенных Штатов Америки говорил, что экономика нашей страны будет разорвана в клочья. Но, как видите, все это бумерангом вернулось, в первую очередь, по европейским государствам, которые были одними из очернителей и инициаторами санкций", - сказал Володин.

Он отметил, что в ситуации, когда "против страны объявлено более 30 тыс. санкций, необходимо принимать ответственные решения без популизма и демагогии".