В России оценили вероятность отмены санкций со стороны Трампа

Руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал просьбу главы Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберта Эйджи об отмене части санкций против Москвы.

Ранее Эйджи попросил президента США Дональда Трампа отменить часть санкций против России, передавал ТАСС. По его словам, сильнее всего предприниматели заинтересованы в снятии запрета на новые инвестиции в Россию, отмену ограничений на работу с рядом банков «для того, чтобы наладить платежи, и, <...> безопасность полетов», а также разрешении покупать ряд товаров в сферах энергетики, авиации, высоких технологий, а также предметы роскоши и косметику. Эйджи признал, что санкции вредят в основном иностранному бизнесу, который продолжает работать в России, в то время как экономика РФ адаптировалась к ограничениям.

Американские инвестиции в Россию всегда были достаточно большими, однако они были сосредоточены в узком секторе. Прежде всего, это были инвестиции в ТЭК (Топливно-энергетический комплекс). И здесь по большому счету стоит не столько вопрос об американских санкциях против РФ, сколько об ответе Москвы на санкции и фактически о принуждении американских компаний уйти из страны. Теперь это большая проблема для американских компаний – вернуться в Россию и вернуть себе те активы, которые они здесь имели. При этом интересы американского бизнеса в России, которые не касаются сферы ТЭК, крайне невелики. С его стороны, в отличие от Европы, серьезных вложений [в экономику РФ] не было. Однако предложение Эйджи к Трампу подумать над снятием санкций – это, безусловно, хороший знак. Не исключено, что соответствующий вопрос будет поднят в Вашингтоне. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

В настоящее время для отмены антироссийских санкций Дональдом Трампом существует ряд преград, подчеркнул специалист.

«Проблема связана с тем, что американские законодатели – это русофобы. Они настроены против РФ. Это же касается и части американского общества. Дело в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас занимает второе место по уровню доверия среди американцев, уступая лишь папе римскому. То есть он достаточно популярен в США, поэтому готовность американцев поддерживать Украину тоже находится на высоком уровне. И в подобной ситуации Трамп, скорее всего, не сможет напрямую отменить санкции против РФ, ведь тогда он просто станет врагом для тех американцев, которые поддерживают Зеленского и Украину», - отметил эксперт.

Американские власти выбрали косвенный путь в вопросе смягчения санкций против Москвы, добавил Зубец.

«Этот косвенный путь пролегает через Белоруссию. Так, ранее США разрешили компании «Белавиа» закупать комплектующие для самолетов Boeing. И мы полагаем, что она будет закупать их не только для себя… Так что сейчас можно говорить о том, что Трамп прислушивается ко мнению американских предпринимателей, но по внутриполитическим причинам у нет возможности отметить санкции против Москвы напрямую. И пока он не может совершить серьезных шагов навстречу России», - заключил экономист.

