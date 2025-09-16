Падение российского фондового рынка затянулось

В первой половине торгового дня во вторник, 16 сентября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 800 пунктов, что произошло впервые с 6 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2779 пункта. С максимумов прошлой недели фондовый рынок потерял уже 150 пунктов, и падение затягивается. Индекс российских гособлигаций RGBI также падает шестой день подряд, опустившись со 121,4 пункта до 118,4 пункта, что в последний раз наблюдалось 25 июля.

Главной причиной такой динамики остается разочарование инвесторов относительно динамики снижения ключевой ставки. Перед заседанием совета директоров Центробанка, которое состоялось 12 сентября, аналитики говорили о возможном доведении ставки до 16 процентов с перспективой дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ).

Однако регулятор понизил ставку только до 17 процентов без обещания дальнейшего снижения, а также подчеркнул, что в случае изменений параметров дефицита бюджета ему придется ужесточать подходы.