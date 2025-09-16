Переход торговли между Россией и Китаем на бартер опровергли

Сообщение агентства Reuters об увеличении числа бартерных сделок в торговле между Россией и Китаем и использовании в них зерна корректно лишь отчасти. Об этом эксперты рассказали в «Коммерсанту».

© Lenta.ru

Они подтвердили, что число подобных сделок растет, но, как правило, речь идет о небольших компаниях и массового характера прямой обмен товарами так и не принял.

Глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что знает несколько китайских структур, которые обменивали оборудование на сельхозсырье и нефтепродукты, но это скорее исключения из правила. По его словам, в прошлом году к организации обращалась одна крупная китайская госкомпания, интересовавшаяся организацией бартерной платформы. Стороны провели несколько этапов переговоров, но до реализации идея так и не дошла.

Впервые к переходу на бартерные сделки российские власти начали призывать еще в конце 2023 года. В начале 2024-го Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию, а в феврале 2025-го в правительстве звучали предложения о создании бартерной биржи.

Тем не менее бартер по-прежнему применяется только в качестве дополнительного инструмента для обхода санкций и снижения издержек. При этом иногда речь идет даже не о физических объемах, а о привязке их к криптовалютам, так называемой токенизации. Но в этом случае, объяснил юрист санкционной практики NSP Глеб Бойко, возникают налоговые риски и сложности с определением стоимости товаров, подлежащих обмену.

В исходном сообщении эксперты указывали, что что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка России по импорту расходятся все сильнее. По их оценке, такое обстоятельство говорит о росте неденежных форм расчета, одной из которых и считается бартерная торговля.