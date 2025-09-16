Увеличение сроков оплачиваемого отпуска в России увеличит финансовую нагрузку на работодателей, поэтому они будут выступать против реализации соответствующей инициативы. Об этом в разговоре с Рамблером заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее с инициативой увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней выступил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, нынешних четырех недель отпуска недостаточно для борьбы со стрессом. Парламентарий отметил, что 28-дневный отпуск рассчитывался «в несколько другое историческое время», когда работа была немного иной.

Тут все упирается в финансовый вопрос, в вопрос готовности работодателей пойти на подобные меры. Ведь отпуск – это оплачиваемая история, и увеличение количества отпускных дней для сотрудников означает рост расходов работодателей. Сейчас работодатели набирают определенное количество сотрудников под определенные задачи. То есть сотрудники должны выполнять производственный план. И, согласно инициативе, предполагается, что увеличение отпуска на это не повлияет, предполагается, что, к примеру, предприятия не сократят объемы выпуска продукции. Но это не совсем так. Для сохранения объемов производства работодателям нужно будет или заставлять действующих сотрудников выполнять увеличенные объемы работы, или наращивать штат и, соответственно, расходы на выплату заработной платы. При этом средства на содержание новых сотрудников работодателям придется брать из своей прибыли. А это, в свою очередь, будет сдерживать их стимулы к развитию. Поэтому я не думаю, что реализация инициативы вызовет радость у работодателей. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

При увеличении количества отпускных дней с 28 до 35 в году российским работодателям нужно будет расширить штат сотрудников примерно на 25%, отметил эксперт.

«А сделать это будет достаточно сложно, поскольку рынок труда находится в напряженном состоянии. Сейчас многие говорят о нехватке рабочих рук и о сложностях с наймом дополнительных сотрудников. Так что тут все упирается в такой банальный ограничитель», - отметил эксперт.

Беляев выразил мнение, что россиянам, которым для снятия рабочего стресса не хватает 28 дней отпуска в году, следует изменить подход к своему отдыху.

«Отдыхать нужно правильно, а не, к примеру, пить водку во время отпуска. Культура отдыха – это точно такая же культура, как и культура работы», - сказал специалист.

Ранее в Госдуме предложили давать мужчинам отпуск по уходу за беременными женами.