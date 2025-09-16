Трамп обратился с призывом к Европе из-за российской нефти
Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть у российских поставщиков, пишет РИА Новости.
По данным агентства, американский лидер в ходе встреч и телефонных переговоров с европейскими коллегами постоянно муссирует тему отказа ЕС от российской нефти. Кроме того, он призывает Евросоюз ввести санкции против покупающих энергоресурсы у РФ Индии и Китая.
«Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно», — отметил Трамп.
Reuters: РФ может сократить добычу нефти из-за атак на порты и НПЗ
Ранее влиятельная французская газета Le Monde сообщила, что требования президента США прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на товары КНР неприемлемы для Евросоюза.
Собеседник издания отметил, что увязывание американских таможенных пошлин против Китая с европейскими «равносильно тому, чтобы гарантировать их бездействие».
По словам источника, подобная позиция применима и к Индии, в связи с тем, что ЕС не намерен вводить пошлины в отношении индийской стороны.