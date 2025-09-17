Планы США, направленные на то, чтобы европейские страны, подобно американцам, ввели вторичные ограничения против покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, не увенчались успехом. Даже такие страны, как Венгрия и Япония, проигнорировали настойчивые призывы Вашингтона присоединиться к санкционному давлению, сообщает «Царьград» со ссылкой на журналиста Майкла Бома.

Как отмечается, Индия не поддалась на шантаж, несмотря на то что США ввели повышенные пошлины. Этот шаг был ожидаемым, считает журналист Майкл Бом. Он также отмечает, что у других стран, в частности Китая, не хватит смелости пойти на подобный шаг.

«Если [президент США Дональд] Трамп сам не хочет вводить 50-процентные пошлины против Китая, то почему другие вдруг будут? Да, против Индии он ввел. Но и это всё равно оказалось коту под хвост», — отметил Бом.

По его словам, Индия — крупный экспортер товаров в США, объем торговли составляет 90 миллиардов долларов, что было выгодно для президента США Дональда Трампа. Индия заявила о покупке российской нефти. Трамп не пытался ввести пошлины против Китая, зная, что Китай не уступит, подчеркнул собеседник.