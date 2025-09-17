Германия изменила позицию по замороженным активам России

Германия решила изменить свою позицию по замороженным активам России в сторону поддержки передачи доходов от их использования Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — говорится в публикации.

По информации агентства, в прошлом ФРГ с осторожностью подходила к теме замороженных активов, выступая за защиту финансового центра Европы, а также уважала государственный иммунитет.

Накануне бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине и ввести новые санкции против России, уже подготовленные сенатом.

Он также призвал «найти юридически приемлемые и финансово выгодные способы» передать замороженные активы России Украине. Экс-дипломат среди прочего отметил необходимость предоставить Киеву гарантии безопасности.

До этого газета Politico писала о том, что страны Евросоюза могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками.