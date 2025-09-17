ФРС США впервые в этом году снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, впервые за 2025 год снизила диапазон базовой процентной ставки. Теперь он составляет 4-4,25%. Как минимум это не последнее снижение стоимости денег в американской экономике этом году, как максимум - возобновление полномасштабного цикла смягчения монетарной политики в США.

ФРС снизила ставку минимальным шагом в 0,25 процентного пункта с отметки 4,25-4,5%: именно на такой исход заседания регулятора и ставил финансовый рынок. Таким образом, пока что Федрезерв не поддается увещеваниям президента США Дональда Трампа о том, что ставку нужно снижать гораздо быстрее и решительнее.

"Последние данные свидетельствуют о том, что рост экономической активности в первой половине года замедлился. Рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция выросла и остается несколько повышенной", - говорится в релизе ФРС.

Также в Федрезерве подчеркнули, что определенность относительно экономических перспектив в США остается высокой, в том числе выросли риски снижения занятости.

До этого последнее движение в диапазоне базовой процентной ставки происходило в 2024 году, еще во время президентства Джо Байдена. ФРС опускала ставку минимальными шагами трижды: в сентябре, ноябре и декабре. Причем процесс начался с двадцатилетнего пика ставки: 5,25-5,5%. После прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа с новым видением экономической и финансовой политики - то есть, проще говоря, тарифной войной против всего остального мира, ФРС снижение ставки прекратила. Дело в том, что введение пошлин на импорт практически из всех стран, тем более проведенное тогда с лихим ковбойским наскоком, угрожало разгоном инфляции в США. Трампу же быстрое снижение диапазона ставки необходимо для разгона экономики и снижения расходов на оплату рекордного американского госдолга - в этом случае, очевидно, администрация готова пожертвовать инфляцией.

Причем инфляция в США и сейчас заметно выше цели ФРС: в августе годовой показатель прироста цен составил 2,9% при цели регулятора 2%. Однако ситуация на рынке труда (рекордный рост заявок на пособие по безработице и неразбериха с числом созданных новых рабочих мест), за который Федрезерв также отвечает, грозит экономике скатыванием в рецессию. В связи с этим у ФРС не оставалось выбора - ставку пришлось снижать.

Следующее решение по диапазону процентной ставки ФРС США объявит 29 октября.