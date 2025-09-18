В России задумались о повышении одного из налогов

Российское правительство якобы всерьез рассматривает возможность повышения налогов в стране ради сохранения бюджетного правила. Это утверждает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость (НДС). При этом отмечается, что все остальные налоги власти РФ уже поднимали.

Ожидается, что проект бюджета будет внесен на рассмотрение парламента 29 сентября. В публикации говорится, что ключевые пункты были заранее согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

В последний раз российские власти повышали НДС в 2019 году — с 18% до 20%. По данным Reuters, в 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей. Возможное увеличение налога до 22% может вдвое сократить прогнозируемый дефицит на 2026 год, отметили в статье.

5 сентября Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что увеличение доходной части бюджета должно обеспечиваться за счет повышения эффективности производств, а не налогового бремени. По его словам, в России планируется повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии и лучше организовывать работу производств.