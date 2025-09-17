Цена на золото установила новый рекорд, превысив 3 740 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нью-йоркскую биржу Comex.

На 21:17 по московскому времени декабрьский фьючерс на золото снизился на 3,2 доллара или 0,1% до 3 721,9 долларов за унцию. При этом чуть раньше стоимость драгоценного металла поднималась до 3 743,67 долларов. Таким образом цена на золото отреагировала на публикацию итогов заседания Федеральной резервной системы США, в ходе которого впервые с декабря 2024 года было принято решение снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4-4,25%.

Стоит отметить, что в то же время декабрьский фьючерс на серебро упал на 1,58% до 42,255 долларов за унцию.