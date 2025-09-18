В ЦБ обеспокоены ситуацией на рынке труда

Банк России обеспокоен из-за ситуации на рынке труда.

Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума, пишет РИА Новости.

«Нас действительно беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту: состояние на рынке труда», — сказала Набиуллина.

При этом глава Центробанка добавила, что сейчас в России наблюдаются признаки того, что напряженность на рынке труда стала немного снижаться. Кроме того, она сообщила о структурной перестройке в экономике страны, из-за чего в разных секторах наблюдается неравномерная динамика.

До этого в пресс-службе SuperJob заявили, что в 2025 году на рынке труда в России ожидается снижение числа рабочей силы и рост количества самозанятых. Отмечается, что распространение режима самозанятости провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг. Кроме того, на рынок влияет ситуация с демографией. В связи с этим заработная плата специалистов в этом году продолжит рост, потому что она является наиболее важным фактором в борьбе за кадры, сообщили аналитики.