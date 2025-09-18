Силуанов отказался помогать «разгильдяям»

Для повышения производительности труда и эффективности экономики поддержка необходима эффективно работающим предприятиям, а не "разгильдяям".

Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Московском финансовом форуме.

"Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд, приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы. На самом деле здесь вопрос более глубинный, потому что одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики, - сказал министр. - Деньги большие выделяем, зачастую, <...> НИОКРы осваиваются, техника покупается. Где результат? Результата нет. И наоборот - получается, знаете, помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным".

По его словам, вопрос в правильных задачах по стимулам, правильных векторах, направленных на повышение эффективности производства.

"Может, оно эффективно, потому что вы не помогаете? - прокомментировала в свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Надо помогать тем, кто тащит", - отметил Силуанов. - Понимаете, тем, кто делает, тем и надо помогать. И это как раз будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда. А сегодня что получается? Сегодня модно приходить в Минфин, говорить "предприятие". Вот посмотрите - у меня убытки, долги огромные, спасай! Одно предприятие, второе, третье...".

Глава Минфина подчеркнул, что в нынешних условиях как раз "заниматься эффективностью, производительностью труда сам Бог велел".