Силуанов, Набиуллина и Собянин обсудили, как пройти между дефицитом и инфляцией

Экономике России предстоит пройти по "тонкому лезвию" между дефицитом бюджета и инфляцией - так, чтобы и темпы роста ВВП не переохладить, и цены не разогнать. Как суметь это сделать в сложнейших внешнеэкономических условиях, на Московском финансовом форуме обсудили министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина и мэр Москвы Сергей Собянин.

О поставленных задачах главным финансистам России напомнил премьер-министр Михаил Мишустин. Особый акцент правительство сделало на повышении инвестиционной привлекательности России. Президент поручил увеличить к 2030 году объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата. Плюс нарастить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП. Для этого уже действует целый ряд инструментов стимулирования бизнеса.

"Одним из самых востребованных стала Фабрика проектного финансирования. В ее рамках реализуется свыше 40 крупных инвестпроектов общей стоимостью около 6 трлн рублей. Есть и другие механизмы - соглашения о защите и поощрении капиталовложений, государственно-частное партнерство, региональный инвестстандарт и другие", - перечислил глава кабмина.

Российский фондовый рынок должен быть доступен для зарубежных капиталов и к 2030 году привлечь иностранных инвестиций на 1 трлн рублей.

"И важнейшей задачей для достижения этой цели является взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами", - отметил Мишустин.

По поручению главы государства правительство формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях.

"Определены одиннадцать приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. Выработано более двухсот инициатив - от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сообщил Мишустин.

Магистральный, а скорее даже безальтернативный путь экономического развития России лежит через повышение производительности труда, сошлись во мнении участники дискуссии. От этого прямо зависит и устойчивость роста ВВП, и рост зарплат всех россиян, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

"Это не просто магистральный путь. Это единственно возможный путь для нашей страны иметь высокие темпы роста. Это просто безальтернативно. У россиян будет дорогой труд и у людей будут высокие зарплаты, но для этого нужна высокая производительность труда", - сказала она.

Глава ЦБ заметила, что предприятия в России даже продолжают повышают производительность труда, причем не только те, кто получают поддержку от государства.

Антон Силуанов призвал бизнес сосредоточиться на всестороннем повышении своей эффективности, не уповая на одни только технологии или господдержку.

"Когда минфин спрашивают о производительности труда, в первую очередь приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботов и так далее. Наверное, это действительно помогает. Но на самом деле одним оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики", - указал он.

Зачастую мерами господдержки и финансированием из бюджета пользуются не самые эффективные предприятия, а "разгильдяи", подчеркнул министр.

"Деньги большие выделяем, не редко, в неэффективные производства. НИОКРы осваиваются, техника покупается, где результат? Результата нет. Получается, помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать. Тогда это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда", - пояснил он.

Минфин также беспокоит "мода" среди компаний покрывать свои убытки за счет бюджета и жаловаться на недостаток господдержки, добавил Антон Силуанов.

"В нынешних условиях заниматься эффективностью труда сам Бог велел. Надо пересматривать отношение к своему делу. Мы большие ресурсы тратим, чтобы поддерживать безубыточность. А надо эти ресурсы вкладывать, требуя повышения производительности труда, повышения эффективности, требуя конкурентного продукта. А не просто - выпустил, никто не берет, ну ладно, ничего, государство купит. Мне кажется, в голове задача-то", - сказал он.

Работу бизнеса осложняет высокая цена заемных денег из-за высокой ключевой ставки, но это - необходимое условие для борьбы с инфляцией. В отдельных отраслях ситуация трудная, но Центробанк рассчитывает, что бюджет будет способствовать снижению ставки, сделала пасс Силуанову Эльвира Набиуллина. Минфин действительно ставит своей задачей содействовать смягчению политики ЦБ, и это учитывается при подготовке проекта федерального бюджета РФ на 2026 год, ответил министр финансов.

"Сейчас наша страна находится в таком времени планового охлаждения экономики, и президент говорил, что это нужно очень тонко пройти, чтобы не переохладить, с одной стороны. А с другой стороны, с тем, чтобы решить вопрос снижения инфляции и вопрос роста реальных доходов населения. Чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены", - сказал Силуанов.

По его словам, со стимулирующими экономику мерами "главное, с одной стороны, не переборщить, и не недоработать".

При этом не нужно путать рецессию с замедлением экономики, потому что рецессии в России нет, обратила внимание участников форума Эльвира Набиуллина.

"Рецессия ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. Обычно рецессия сопровождается падением реальных доходов населения, высокой безработицей, не просто возросшей, но высокой безработицей. А если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией. У нас инфляция снизилась, но она еще остается выше цели. Поэтому у нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет", - уверена глава ЦБ.

Не обошлось на форуме и без разногласий. Производительность труда в Москве теперь не ниже, а скорее даже выше, чем в Германии, рассказал Сергей Собянин. Такой результат стал возможет, в том числе, за счет высокой концентрации населения, а также внедрению инноваций и современных технологий. Причем без концентрации населения в крупных мегаполисах невозможно повысить производительность труда, убежден он. В российских мегаполисах действительно есть большой потенциал, согласилась с мэром Москвы Эльвира Набиуллина, но не стоит списывать небольшие города, считает она.

По ее мнению, задача заключается в повышении производительности труда не только в крупных городах, но также в средних и малых.

"Там тоже возможна автоматизация. Например, в секторе услуг не будет кассира, а человек просто придет и оплатит "лицом", что называется", - сказала глава ЦБ.

Но Собянин, сославшись на свой богатый опыт управленца и уроженца глухого сибирского села, назвал это скорее "мечтами".

"Региональная экономика на сегодня, любая, на две трети - это услуги. А чтобы услугу оказывать, нужны люди. Не можете производительность труда увеличить, если у вас нет притока людей", - возразил мэр.

На панельной дискуссии обсудили все важные вопросы экономической повестки, кроме деталей ожидаемой бюджетной оптимизации. А именно она сейчас больше всего очень волнует экономистов и финансистов, заявил "РГ" участник форума, доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.